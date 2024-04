Ophef en gerechtelijk onderzoek in Marokko door online datingprogramma

Correspondent Samira Jadir:

"Zo'n online datingprogramma is ongekend in Marokko. Deze worden hier niet snel gemaakt. Daten in Marokko gebeurt, maar dat openlijk bespreken is hashoema (ongepast). Vooral het idee dat je op date gaat voor een niet-serieuze relatie is not done. Buitenechtelijke relaties zijn hier bij wet verboden, maar ze bestaan wel degelijk. Hiervoor geldt dezelfde ongeschreven regel in de Marokkaanse samenleving: praat er vooral niet over.

Ook de kleding van jonge vrouwen wordt veel besproken. Dit kan voor de jonge vrouw die vooral buiten Marokko is opgegroeid verwarrend overkomen. Aan de ene kant heb je hier, met name in de grote steden, de keuzevrijheid om aan te trekken wat je wil. Maar als het te zichtbaar wordt voor het grote publiek, zijn de mensen daar niet over te spreken. Ook hiervoor geldt een ongeschreven regel: doe wat je wil, maar val anderen er niet mee lastig."