Handbalsters treffen Frankrijk en Spanje bij Olympische Spelen in Parijs

De Nederlandse handbalsters nemen het bij de Olympische Spelen in Parijs onder meer op tegen Frankrijk en Spanje. Dat heeft de loting voor het olympische handbaltoernooi uitgewezen.

Nederland treft tijdens de groepsfase verder nog Hongarije, Brazilië en Angola. De andere groep bestaat uit Noorwegen, Duitsland, Slovenië, Zweden, Denemarken en Zuid-Korea.

In de poule van Oranje is Frankrijk de zwaarste tegenstander: dat land is regerend wereld- en olympisch kampioen. Tegen Spanje speelde Nederland afgelopen weekeinde nog in het olympisch kwalificatietoernooi. Dat leverde een 27-26 zege op, met de aantekening dat Nederland zijn olympische ticket toen al binnen had.

Finale op 11 augustus

Het olympische handbaltoernooi begint op 25 juli in Parijs. De beste vier van iedere groep plaatsen zich voor de kwartfinales. De eindstrijd om olympisch goud wordt op 11 augustus gespeeld.

Bij de vorige Spelen in Tokio eindigde de handbalsters als vijfde. In Rio de Janeiro werd Oranje in 2016 vierde.