VN-organisaties luiden noodklok over ondervoede kinderen in Jemen

In Jemen is naar schatting één op de vijf kinderen ondervoed en heeft dringend hulp nodig. In verschillende delen van het land is de acute ondervoeding van kinderen onder de 5 jaar nog nooit zo hoog geweest, zeggen verschillende VN-organisaties.

"Jemen staat aan de vooravond van een catastrofale voedselcrisis. Als de oorlog nu niet eindigt, naderen we een onomkeerbare situatie en lopen we het risico een hele generatie jonge kinderen in Jemen te verliezen", waarschuwt de humanitaire coördinator voor Jemen Lise Grande.

In het zuiden zijn meer dan een half miljoen kinderen ondervoed. Daar wonen 1,4 miljoen kinderen onder de 5 jaar en het aantal gevallen van acute ondervoeding is er dit jaar met bijna 10 procent gestegen.

Ten minste 98.000 jonge kinderen hebben grote kans om te overlijden door een gevaarlijke combinatie van conflicten en economische achteruitgang, zeggen de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), het Kinderfonds van de Verenigde Naties (Unicef) en het Wereldvoedselprogramma (WFP).

Moeilijk om kind te zijn

Minstens een kwart miljoen zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, hebben ook een behandeling voor ondervoeding nodig.

"Acute ondervoeding kan worden behandeld en voorkomen met een pakket essentiële diensten, maar daarvoor hebben we dringend actie en ondersteuning nodig", zegt Philippe Duamelle, vertegenwoordiger van Unicef in Jemen.

Jemen kampt al jaren met de hoogste ondervoedingscijfers ter wereld. Het is één van de moeilijkste plaatsen om moeder of kind te zijn: eten is er te weinig en het is slecht, er zijn veel overdraagbare ziekten, de hygiëne en sanitaire voorzieningen zijn slecht en gezondheidsdiensten zijn maar beperkt toegankelijk. Zo worden kinderen er bijvoorbeeld weinig ingeënt.

50 miljoen dollar

Het land krijgt noodvoedselhulp, maar dit jaar minder dan voorheen. Om verdere verslechtering te voorkomen, zeggen de VN en de hulporganisaties meer dan 50 miljoen dollar nodig te hebben. Daarmee moeten de voedingsprogramma's worden uitgebreid en acuut ondervoede kinderen behandeld.

"De vicieuze cirkel van conflict en honger in Jemen eist een verschrikkelijke tol van degenen die nu al het meest kwetsbaar zijn. De gevolgen zullen nog generaties lang voelbaar zijn. We kunnen deze desastreuze trend stoppen. Het is nu tijd om in actie te komen", zegt Laurent Bukera, landendirecteur van het WFP in Jemen.

NOS op 3 maakte eerder deze video over hoe Jemen in deze situatie is gekomen.