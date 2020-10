VN luidt noodklok over ondervoede kinderen in Jemen, zoals Samar (8) van 9,5 kilo

Correspondent Daisy Mohr ontmoette in Jemen Samar, een meisje van 8 jaar dat door ondervoeding nog maar 9,5 kilo weegt. Het gezin raakte door de oorlog op drift en woont nu in een kampje in de omgeving van Abs. Geld voor eten of een behandeling is er niet:

"Sinds juli waarschuwen wij al dat Jemen op de afgrond van een catastrofale voedselcrisis wankelt. Als de oorlog niet onmiddellijk eindigt dan bereiken we een onomkeerbare situatie waarbij we riskeren een volledige generatie kinderen in Jemen te verliezen", zegt Lise Grande, de humanitair coördinator voor Jemen, in een rapport dat verschillende VN-organisaties vandaag uitbrachten. "De nieuwe data bevestigen dat acute ondervoeding onder kinderen de hoogste aantallen bereikt heeft sinds de oorlog begon."

Het escalerende geweld in combinatie met een ingestorte economie en de impact van de coronapandemie maken het leven in Jemen voor velen een enorme uitdaging.

Steeds meer mensen in Jemen zijn ondervoed. VN-organisaties luiden de noodklok en zeggen dat de aantallen nog nooit zo hoog zijn geweest. Eén op de vijf kinderen onder de 5 jaar is acuut ondervoed en dat is een stijging van tien procent.

Door een gebrek aan financiering en allerlei logistieke obstakels is het voor hulpverleners een dagelijkse uitdaging om mensen in afgelegen gebieden te bereiken. "De realiteit hier is heel verdrietig. De levensstandaard verslechtert steeds verder. Miljoenen Jemenieten hebben geen toegang meer tot dienstverlening waarvan ze voorheen wel gebruik konden maken. De afgelopen maanden zijn allerlei programma's ingekrompen of beëindigd, omdat er geen financiering meer voor is. En het zelf betalen is geen optie voor de meesten."

Abdulwasea Mohammed van hulporganisatie Oxfam in Jemen ziet situaties zoals die van Samar maar al te vaak. "Wij gaan het hele land door. We komen in afgelegen kampjes waar we verhalen horen van families die zich de absolute basisbehoeften niet kunnen veroorloven. Er zijn talloze kinderen die dagen doorbrengen zonder voldoende eten," vertelt hij vanuit Sanaa.

Vooral dit jaar is er opvallend veel minder geld binnengekomen; nog niet eens de helft van wat de organisaties nodig zeggen te hebben. Vooral de Golfstaten, die zelf verwikkeld zijn in de oorlog, gaven dit jaar veel minder geld. Coördinator Lise Grande: "Het is hartverscheurend dat wanneer mensen ons het hardst nodig hebben, we niet kunnen doen wat nodig is omdat we niet genoeg financiering hebben."

Abdulwasea Mohammed van Oxfam: "Het geeft je het gevoel dat er geen licht aan het eind van de tunnel is. Er komen constant nieuwe frontlinies bij, meer mensen raken ontheemd in een tijd dat de financiering voor Jemen alsmaar minder wordt. De internationale gemeenschap moet echt in actie komen. Alleen met genoeg financiering kunnen mensen toegang krijgen tot levensreddende diensten. En natuurlijk moet er een einde komen aan het conflict."

NOS op 3 maakte eerder deze video over hoe Jemen in deze situatie is gekomen.