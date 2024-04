Tweede Kamer wil stop op buitenlandse adopties

De Tweede Kamer wil af van adoptie in Nederland van kinderen uit het buitenland. Tegen de zin van demissionair minister Weerwind nam de Kamer een motie van de SP aan waarin het kabinet wordt gevraagd met een plan te komen "waarmee interlandelijke adoptie op zorgvuldige wijze wordt afgebouwd". De motie werd behalve door de SP ook gesteund door PVV, VVD, BBB, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, FvD en JA21.

Over adoptie uit het buitenland wordt al jaren gepraat en de mogelijkheid werd in 2021 stilgelegd na een vernietigend rapport over misstanden. Daarna maakte minister Weerwind adoptie uit acht landen alsnog mogelijk: de Filippijnen, Hongarije, Lesotho, Taiwan, Thailand, Zuid-Afrika, Bulgarije en Portugal.

Kamer: niet logisch en niet verstandig

De Kamer noemde het vandaag "niet logisch en niet verstandig" om nu te werken aan een nieuw stelsel met een nieuw op te richten stichting, "waarbij het onduidelijk is wat nu precies de toekomst is van interlandelijke optie".

SP-Kamerlid Van Nispen zei dat hij door de jaren heen tot de overtuiging is gekomen dat adoptie uit het buitenland op termijn geen duurzame oplossing is om kinderen te beschermen. Volgens hem is het verplaatsen van kinderen niet altijd in hun belang en is het voor hen gezonder om op te groeien in de eigen regio.

Ook hij wees op de misstanden in het verleden, zoals valsheid in geschrifte en roof en verhandeling van kinderen. Van Nispen benadrukte dat het bij veel adopties wel goed is gegaan, maar volgens hem zijn ook in een nieuw stelsel misstanden niet uit te sluiten. De SP'er onderstreepte dat een nieuw plan van de minister voor een zorgvuldige afbouw "vanzelfsprekend niet volgende week is geregeld".

Weerwind: nu eerst gevolgen in kaart brengen

Toen de motie vorige week werd ingediend, ontraadde Weerwind die. Hij zei dat de acht landen zorgvuldig zijn uitgezocht, dat het Nederlandse systeem "kindgestuurd" is, dat er veel waarborgen zijn ingebouwd en dat adoptie niet moet stoppen.

Nu de motie is aangenomen, zegt Weerwinds ministerie in een reactie dat het nu eerst de gevolgen en mogelijkheden in kaart gaat brengen.