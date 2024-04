Vanavond op tv: Nieuwe uitdager Orbán • Rechtszaak tegen smokkelnetwerk

Smokkelaars voor de rechter

Een internationaal opererend mensensmokkelnetwerk heeft volgens het Openbaar Ministerie in Libië wreedheden begaan tegen duizenden Eritrese migranten. Die werden opgesloten en mishandeld, waarbij hun familieleden werden afgeperst om losgeld te betalen. Honderden van de slachtoffers wonen nu in Nederland. Een van de leiders van het netwerk zit vast in Nederland, een tweede leider in Dubai. We volgen de rechtszaak, die vandaag zou beginnen.

In deze video lieten we eerder zien wat er in de Libische gevangenissen gebeurt waar de Eritreeërs werden vastgehouden: