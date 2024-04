Vanavond op tv: De formatie, de migratie en het geld • Nieuwe uitdager Orbán • Eritrese mensensmokkelaar onvindbaar

Schandalen in Hongaarse Fidesz-partij

In de serie 'Stemmen van Europa' reist correspondent Saskia Dekkers in aanloop naar de Europese verkiezingen in juni naar verschillende EU-lidstaten. Vandaag: Hongarije. Daar is twee maanden voor de verkiezingen een nieuwe uitdager van premier Viktor Orbán opgestaan, Peter Magyar, een man uit Orbáns eigen Fidesz-partij die de strijd aangaat tegen corruptie en schandalen. Magyar is populair, pro-EU en presenteert zich als radicale vernieuwer. Kan hij genoeg stemmen vergaren om een serieuze uitdager van Orbán te worden?