Geen antwoord uit Dubai: strafzaak tegen beruchte mensensmokkelaar op pauze

Volgens persofficier Hofstee zit Kidane in Dubai vast omdat hij daar is aangeklaagd voor het maskeren van illegaal verkregen geld, ook wel witwassen genoemd. "We weten dat die zaak inmiddels is gestart, maar over de voortgang of de uitkomst weten we niets." Op de vraag of Kidane niet al lang veroordeeld is in Dubai, zoals bronnen aan diverse media waaronder Nieuwsuur melden, zegt ze: "Daar hebben wij geen wetenschap van".

Luxe leven in Dubai

Het OM bevestigt voor het eerst dat de witwaszaak die in Dubai speelt, is gelinkt aan de Nederlandse zaak. "Er is zeker een relatie met het Nederlandse onderzoek, want het geld dat de afpersers ophaalden bij de familieleden in Nederland is via underground banking naar de hoofdverdachte in Dubai gegaan", zegt Hofstee.

"Een van onze hoofdverdachten leidde daar een luxe leven; dure huizen, feestjes, auto's. De autoriteiten aldaar hebben gezegd dat ze dat gaan aanpakken en hebben een witwasonderzoek opgestart. Het onderzoek is nu afgerond en de verdachten zullen daar eerst berecht worden."

Het OM zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Kidane na de strafzaak in Dubai alsnog aan Nederland wordt uitgeleverd en hier zal worden berecht. Toch schreef het OM vorige week in een persbericht het berechten van de man desnoods bij verstek - in zijn afwezigheid - te willen doorzetten.

Nieuwsuur heeft meerdere pogingen ondernomen om contact te krijgen met de autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten, maar nog geen reactie ontvangen over de status van de rechtszaak tegen Kidane Zekarias H..