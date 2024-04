Amalia woonde en studeerde door dreiging ruim een jaar in Madrid

Kroonprinses Amalia heeft ruim een jaar in Madrid gewoond en gestudeerd vanwege haar veiligheidssituatie. Dat melden bronnen aan de NOS. Inmiddels woont ze in Amsterdam.

In oktober 2022 werd duidelijk dat Amalia te maken had met zware bedreigingen. Daardoor moest ze noodgedwongen thuis wonen en kon ze niet over straat. Naar nu blijkt heeft ze ongeveer een jaar in Madrid gewoond en gestudeerd. Amalia gaf in eerdere gesprekken ook aan dat ze het door de situatie erg moeilijk had en het normale leven miste. In de Spaanse hoofdstad had ze meer bewegingsvrijheid.

Volgens bronnen is de dreiging niet verdwenen, maar kan ze door maatregelen wel weer in Nederland wonen en studeren. Wat die maatregelen zijn, is niet bekend.

'Situatie hakte er hard in'

Koning Willem-Alexander vertelde in de podcast Door de ogen van de koning onder meer dat de situatie er "heel hard had ingehakt" bij zijn dochter en zijn gezin. "De onzekerheid, de onvrijheid, dat is niet zoals je je kinderen wil opvoeden en wat je je kinderen wil meegeven", zei hij. Ook zei hij dat hij trots was op haar, om hoe ze het allemaal volhield.

Morgen begint het staatsbezoek van de Spaanse koning en koningin. Amalia is voor het eerst zelf ook aanwezig bij een staatsbezoek aan Nederland. Niet geheel toevallig is dat het staatsbezoek van Spanje. Amalia zal zelf op Koningsdag voor het eerst te spreken zijn.

Amalia zei bij haar bezoek aan Sint-Maarten vorig jaar dat ze het "normale leven, het leven van een student" miste en het erg moeilijk had: