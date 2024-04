Onderdeel van huisartsenketen Co-Med failliet verklaard

Een dochterbedrijf van huisartsenketen Co-Med is door de rechtbank in Maastricht failliet verklaard. De keten ligt al langere tijd onder een vergrootglas na klachten van cliënten en een rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Een woordvoerder van de rechtbank laat weten dat vanochtend het mondelinge faillissement is uitgesproken. Co-Med benadrukt dat het zorggedeelte van het bedrijf financieel gezond is. Het onderdeel dat nu failliet is verklaard biedt diensten aan allerlei huisartsenpraktijken.

Of dit inderdaad geen gevolgen heeft voor de patiënten van de dertien praktijken van Co-Med zoeken zorgverzekeraars nu uit.

De commerciële huisartsenketen heeft de dertien praktijken de afgelopen jaren overgenomen. De NZa en de IGJ merkten dat de kwaliteit van de zorg niet altijd op orde was bij dit soort commerciële huisartsenpraktijken en waarschuwden dat de commerciële ketens zo groot kunnen worden, dat ze too big to fail worden.

Hulplijn

Het failliete dochterbedrijf was een callcenter dat huisartsenpraktijken konden inzetten tijdens piekmomenten. "Hierdoor kunnen de assistentes zich meer focussen op de fysieke zorg van de patiënten in de praktijk", schrijft Co-Med op hun website.

De directie van het bedrijf zegt dat ze de laatste maanden nog geprobeerd hebben om afspraken te maken met de belanghebbenden. "Echter is helaas gebleken dat dit gezien recente ontwikkelingen geen haalbare casus is."

Een van de schuldeisers is detacheringsbureau CareAbout. "Het gaat bij ons om meer dan 100.000 euro dat we eisen", vertelt directeur Timothy Hoolhorst. Het bedrijf levert sinds november doktersassistenten aan het onderdeel. "Er is in totaal maar één factuur betaald van zo'n 900 euro. Daarna is er nooit meer een cent overgemaakt."

Schulden?

De rechtbank heeft Dimitry Aertssen aangesteld als curator. De oorzaak van het faillissement is tweeledig: "Er waren organisatorisch problemen en ze hadden een discussie met de Belastingdienst." Die discussie ging over of het bedrijf vrijgesteld was van btw omdat het in de zorgsector werkzaam was.

De komende weken gaat Aertssen verder onderzoeken in hoeverre er geldstormen liepen tussen de failliete callcenter-bv en de zorg-bv van Co-Med. Die zorg-bv is waar alle huisartsenpraktijken van Co-Med onder hangen. Dat bedrijf maakte in 2022 nog 1,2 miljoen winst, laat het laatste jaarverslag zien. Ook is duidelijk dat de callcenter-bv geld geleend had van de zorg-bv.

De curator heeft een gesprek gehad met de directie van Co-Med. "De directie heeft gezegd dat de zorg niet in gevaar komt. Ik kan dat zelf moeilijk inschatten, omdat ik pas net ben begonnen met mijn onderzoek."

Zorgverzekeraars

Ook de vier grote zorgverzekeraar Menzis, Zilveren Kruis, VGZ en CZ volgen de zaak op de voet. Er leefden al voor dit faillissement zorgen over de bereikbaarheid van praktijken van Co-Med. "De failliete bv detacheert mensen aan het centrale callcenter in Amsterdam", zegt een woordvoerder van CZ. "Guy Vroemen van Co-Med heeft ons vandaag gezegd dat de zorg gewoon beschikbaar is en de praktijken bereikbaar zijn. Maar dat stelt ons niet helemaal gerust. We bellen nu zelf alle praktijken om dat te controleren."

Patiëntenfederatie Nederland maakt zich grote zorgen over het faillissement, zeggen ze op X. "Wij roepen het ministerie, de inspectie, de Nederlandse Zorgautoriteit en alle andere betrokken partijen op om op korte termijn in te grijpen en alles wat er in hun macht ligt in te zetten om de noodzakelijke huisartsenzorg beschikbaar te houden voor patiënten in Nederland." De belangengroep wil dat er op langere termijn meer controle en toezicht komt.

Ook de Landelijke Huisartsen Vereniging is bezorgd over het faillissement. "We hopen dat zorgverzekeraars en inspectie snel en adequaat reageren en dat er in gezamenlijkheid met de curator een afwikkeling komt. Ook voor patiënten en personeel", zegt een woordvoerder.