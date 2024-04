De Marchi soleert naar ritzege in Ronde van de Alpen, Foss behoudt leiding

Alessandro De Marchi heeft de tweede rit in de Ronde van de Alpen gewonnen. De 37-jarige Italiaan van Team Jayco AlUla kwam na 190,7 kilometer solo over de meet in het Oostenrijkse Stans. Tobias Foss (Ineos) behield de leiding.

Zes vroege vluchters waagden hun kans op ritsucces, maar leken kansloos toen Ineos het tempo langzaam verhoogde. De Britse formatie ging op 25 kilometer - toen de voorsprong van de zes was geslonken van vier naar twee minuten - echter plots van kop af.

Thuisrijder Patrick Gamper rook zijn kans, maar werd al snel voorbijgereden door De Marchi en Simon Pellaud. De Zwitser werd op de Gnadenwald gelost door de Jayco-renner, die zijn eerste zege sinds oktober 2021 boekte.

Wout Poels was op de achtste plek de beste Nederlander. In het klassement bezet de Limburgse klimmer de zesde plek, op 13 seconden van Foss.