Surflegende Slater (52) hint geëmotioneerd op afscheid: 'Alles eindigt'

Het heeft er alle schijn van dat Kelly Slater zijn laatste wedstrijd heeft gesurft. De Amerikaanse elfvoudig wereldkampioen - een legende in zijn sport, ook omdat hij acteerde in de populaire tv-serie Baywatch - slaagde er niet in de laatste 32 te halen bij de Margarat River Pro aan de westkust van Australië.

Zonder het woord stoppen na afloop letterlijk in de mond te nemen, hintte de inmiddels 52-jarige surfer erop dat zijn carrière weleens voorbij kan zijn.

"Aan alles komt een einde" zei Slater, die als een van de beste surfers aller tijden wordt beschouwd. "Als je je niet kunt aanpassen, overleef je niet in deze sport. Ik heb niet meer de motivatie die anderen wel hebben, om er honderd procent voor te gaan."