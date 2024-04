Universiteitsblad haalt artikel offline na juridische druk van eigen universiteit

Ook de TU Delft zelf wilde het artikel in eerste instantie offline hebben. De universiteit zei maandagavond dat niet geciteerd mag worden uit vertrouwelijke documenten die in het artikel worden aangehaald. Als de redactie niet zou ingrijpen, zou de TU de makers - allen in dienst van de TU - persoonlijk aansprakelijk stellen voor eventuele schade die de universiteit zou lijden.

Hoofdredacteur Bonger spreekt van een zwarte dag en heeft het artikel na enkele uren offline gehaald. "Ik werk al twintig jaar voor Delta, maar dit heb ik nog niet eerder meegemaakt."

Vanmorgen kwam voorzitter Tim van der Hagen namens het college van bestuur met een statement. Hij bied daarin excuses aan en schrijft dat het bestuur van Delta nooit had mogen verzoeken om het artikel in te trekken.

"TU Delft zit midden in het proces van het opstellen van het verbeterplan sociale veiligheid. Dat maakt het voorval extra pijnlijk", schrijft hij.

Onderzoek naar wanbeheer

Daarmee refereert Van der Hagen aan een onderzoek van de onderwijsinspectie, dat vorige maand naar buiten kwam. Daarin wordt geconcludeerd dat de TU te weinig doet aan de sociale veiligheid van medewerkers. Bij de universiteit zou sprake zijn van wanbeheer. De inspectie kreeg bijna 150 meldingen over intimidatie, uitsluiting, racisme, seksisme en pesten.

De verantwoordelijken waren vrijwel allemaal personen in een hogere functie dan de mensen die de melding deden.

Bonger ziet sinds de publicatie van dat rapport nog geen verbetering: "Dat de TU kiest voor deze aanpak, is een bevestiging van de situatie waarin de TU zich volgens de onderwijsinspectie bevindt."