Afsluitdijk weer open na dodelijk ongeluk

Op de Afsluitdijk is vanochtend een dode gevallen bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen. Vanwege het ongeluk was de Afsluitdijk in beide richtingen urenlang afgesloten. Rond 15.20 uur ging de weg weer open, meldt de ANWB.

Het ongeluk gebeurde rond 11.00 uur ter hoogte van Den Oever. Verschillende hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een traumahelikopter. Het dodelijke slachtoffer is de bestuurder van de personenauto, meldt Omrop Fryslân.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk, de politie doet onderzoek.