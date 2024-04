Het olympisch vuur brandt, een Nederlands bedenksel uit 1928

Vanochtend is in het Griekse Olympia het olympisch vuur ontstoken voor de Olympische Spelen van komende zomer in Parijs. Dat vuur is niet in de klassieke oudheid bedacht, maar in 1928 in Nederland.

Sporthistoricus Jurryt van de Vooren deed hier veel onderzoek naar in stadarchieven en gesprekken met ooggetuigen. Hij deelt zijn kennis hierover al jaren.

"Ik ben gefascineerd door een van de beroemdste symbolen ter wereld, waar zo weinig over bekend is. In 2004 ben ik zelfs in Athene gaan wonen, tijdens de Olympische Spelen", aldus Van de Vooren.

Eeuw geleden

Het vuur wordt voorafgaand aan de Spelen ontstoken en legt een weg af naar het gastland, waar de fakkel aan een rondtocht begint tot aan de openingsceremonie op 26 juli in de Franse hoofdstad Parijs. Daar wordt met de fakkel het vuur ontstoken dat gedurende de Spelen zal branden.

Maar zo begon het bijna een eeuw geleden niet.