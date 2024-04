Gevluchte tantramasseur opgepakt in Portugal

Een 59-jarige Nederlandse tantramasseur is donderdag door de politie in Portugal opgepakt omdat hij zich had geprobeerd te onttrekken aan een gevangenisstraf. De man werd tot aan de Hoge Raad veroordeeld voor seksueel misbruik van vrouwelijke cliënten, maar vluchtte het land uit.

De Hoge Raad bevestigde begin vorig jaar dat Nico D. zich tussen 2013 en 2017 tijdens tantrische sessies schuldig had gemaakt aan "ontuchtige seksuele handelingen" met zes vrouwen die aan zijn zorg waren toevertrouwd. De straf die hij daarvoor kreeg was 2,5 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Daar haalde de Hoge Raad alleen drie weken vanaf omdat het Openbaar Ministerie de geldende termijnen had overschreden.

Afgelopen oktober begon een team van de politie-eenheid Midden-Nederland, gespecialiseerd in de opsporing van gevluchte veroordeelden, met een onderzoek naar zijn verblijfplaats. Daaruit kwam uiteindelijk naar voren dat hij in Portugal verbleef. Nederland heeft de Portugese autoriteiten inmiddels om zijn uitlevering gevraagd.

Nico D. is niet de enige tantramasseur die werd veroordeeld voor misbruik van cliënten; dat gebeurde eerder ook met Edwin M. Hij kreeg een zwaardere straf: drie jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk.