Prinses Delphine bezoekt haar biologische vader, voormalig koning Albert

Delphine Boël, de buitenechtelijke dochter van koning Albert, heeft haar vader en koningin Paola bezocht. Dat gebeurde zondag op kasteel Belvédère, de woning van Albert en Paola.

Delphine heeft een jarenlange juridische strijd gevoerd om Albert zover te krijgen om te erkennen dat hij haar biologische vader is. Sinds kort mag ze zich 'prinses van België' noemen. Albert heeft jarenlang ontkend dat hij haar biologische vader is, maar na een door de rechter afgedwongen dna-test kwam onomstotelijk vast te staan dat dat wel zo is.

Eerder ging Delphine half oktober al op bezoek bij haar halfbroer koning Filip. Dat vonden beiden een "warme ontmoeting", schreven ze in een gezamenlijke verklaring op Facebook.

'Een nieuw hoofdstuk'

Delphine en koning Albert zeggen in een gezamenlijke verklaring dat "een nieuw hoofdstuk" is aangebroken. Dat is volgens de twee "rijk aan emoties, gemoedsrust, begrip en hoop", schrijven ze.

Volgens Delphine en koning Albert "is het tijd voor vergeving, genezing en verzoening". Waarschijnlijk blijft het dan ook niet bij deze ene ontmoeting.

"Samen hebben we besloten om deze nieuwe weg in te slaan. Dit zal geduld en inspanningen vergen, maar we zijn vastberaden. Dit zijn de eerste stappen op een pad dat we in alle rust zullen bewandelen."