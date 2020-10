Na koning Filip bezoekt 'prinses' Delphine haar vader en voormalig koning Albert

Delphine Boël, de buitenechtelijke dochter van koning Albert, heeft haar vader en koningin Paola bezocht. Dat gebeurde zondag op kasteel Belvédère, de woning van Albert en Paola, zo meldt de VRT.

Delphine heeft een jarenlange juridische strijd gevoerd om Albert zover te krijgen om te erkennen dat hij haar biologische vader is. Sinds kort mag ze zich 'prinses van België' noemen. Albert heeft jarenlang ontkend dat hij haar biologische vader is, maar na een door de rechter afgedwongen dna-test kwam onomstotelijk vast te staan dat dat wel zo is.

Eerder ging Delphine al op bezoek bij haar halfbroer koning Filip.