NASA: object dat huis in Florida doorboorde is afkomstig van ISS

Een stuk puin dat begin maart door het dak van een huis in Florida schoot, blijkt afkomstig van het internationaal ruimtestation ISS. Dat zegt het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA. Het gaat om ruimtepuin dat niet helemaal in de atmosfeer is verbrand.

Op 8 maart boorde het object, met een lengte van 10 centimeter en een gewicht van 700 gram, door het dak van een huis in de kuststad Naples. Niemand raakte gewond. De eigenaar van het huis vertelde toen aan televisiezender WINK dat hij werd opgebeld door zijn zoon. "Ik stond te trillen en geloofde het niet. Hoe groot is de kans dat iets met zo'n kracht op je huis terechtkomt en zoveel schade aanricht."

Het voorwerp werd voor analyse naar het Kennedy Space Center gebracht. Het vermoeden bestond al dat het om ruimtepuin ging.

NASA bevestigt nu dat het object deel uitmaakte van een pakket batterijen dat in 2021 werd losgemaakt van het ISS. Het totale pakket woog op dat moment 2600 kilo en de verwachting was dat het volledig zou opbranden in de atmosfeer. Toch bereikte een metalen steun van het pakket de aarde.

Een van de astronauten van het ISS plaatste op X een foto van een totale pakket dat de ruimte in werd gestuurd: