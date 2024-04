Acht jaar cel voor man die gezin doodreed in Rotterdam

De man die op tweede kerstdag in 2022 in Rotterdam een gezin doodreed, is veroordeeld tot acht jaar cel. Tegen de 30-jarige Suraj A. uit Den Haag was door het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van twaalf jaar geëist.

"U heeft met uw handelen groot verdriet en onherstelbaar leed veroorzaakt", zegt de rechtbank in Rotterdam. De rechter sprak ook over de nabestaanden, die volgens hem met de vraag blijven zitten waarom dit ongeluk is gebeurd. "U heeft daarover op geen enkele wijze duidelijkheid gegeven." Verder sprak de rechter over de diepe indruk die het ongeluk ook op getuigen en hulpdiensten heeft gemaakt.

Blanco strafblad

De rechtbank ging niet mee met de eis van het OM, onder andere omdat die "met name is gericht op vergelding". De rechtbank kwam tot een lagere straf, onder meer omdat Suraj A. een blanco strafblad had. Rijnmond schrijft dat de nabestaanden "zeer emotioneel" reageerden nadat ze het vonnis hadden gehoord.

A. stond terecht op verdenking van drievoudige doodslag en rijden onder invloed. Volgens het OM reed de man met driemaal de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed en met hoge snelheid het jonge gezin dood. De rechtbank achtte hem vandaag op alle punten schuldig.

Ter plekke overleden

Het ongeluk gebeurde een kleine anderhalf jaar geleden op de kruising van een afrit van de A15 met de Groene Kruisweg in Rotterdam-Zuid: het Groene Kruisplein. Om 06.00 uur 's werd Michelangela (35) door Rinold (36) naar haar werk gebracht. Hun zevenjarige dochtertje Rinaigela ging mee, omdat ze nog niet alleen thuis kon blijven. Suraj A. reed met hoge snelheid op hen in.

De auto van het gezin vloog over de kop en kwam ondersteboven in een berm terecht. Alle drie gezinsleden overleden ter plekke.

De rechter zei vanmiddag onder andere dat A. de verkeersregels "in ernstige mate heeft overtreden". Ook was er geen bewijs waaruit bleek dat hij het ongeval probeerde te voorkomen. "Geen remsporen en het verkeerslicht stond op rood."