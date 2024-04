Barcelona-trainer Xavi voorziet 'grote voetbaloorlog' tegen PSG

Barcelona zit sowieso in een flow, gezien de reeks van dertien wedstrijden zonder nederlaag (met slechts drie remises). Maar daar zal PSG niet van onder de indruk zijn, weet ook Xavi. "Ze zullen ons laten lijden. Daar bestaat geen twijfel over."

"Hopelijk zijn we op ons best", aldus de coach, die na dit seizoen vertrekt bij de club waarmee hij als speler vier keer (2006, 2009, 2011 en 2015) de Champions League won. "Onze fans zullen luidkeels van zich moeten laten horen."

Geloof

Zijn PSG-collega Luis Enrique, die nog met Xavi voetbalde bij Barcelona en het Spaanse elftal en in het succesvolle seizoen 2014/2015 zijn trainer was bij de Catalaanse club, heeft het geloof in een goede afloop inderdaad nog niet opgegeven.

"Het resultaat uit de eerste wedstrijd weerspiegelde niet wat wij verdienden", keek hij terug naar vorige week. "Maar het mooie van voetbal is dat er nog een wedstrijd tegen dezelfde tegenstander volgt en dat we nu een idee hebben van wat we moeten doen. We zijn er klaar voor."