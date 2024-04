Emiraten en andere Golfstaten getroffen door noodweer

In de Verenigde Arabische Emiraten hebben zware regenval en windstoten geleid tot overstromingen. Delen van snelwegen zijn ondergelopen en het vliegverkeer van en naar Dubai is ontregeld.

In aanloop naar het noodweer was al besloten scholen dicht te houden en veel mensen werken vanuit huis. De autoriteiten hebben tankwagens de weg op gestuurd om water weg te pompen.

Ook andere Golfstaten hebben te maken met noodweer. In buurland Oman zijn de afgelopen dagen zeker achttien mensen om het leven gekomen. Tien van de slachtoffers zijn kinderen; zij verongelukten in een bus.

Er vallen in het sultanaat ook geregeld slachtoffers onder mensen die wadi's bezoeken. Dat zijn poeltjes van helder bergwater, waar mensen recreëren. Bij heftige regenval kunnen zij worden overvallen door overstromingen.

In de Golfregio regent het niet vaak. Als het gebeurt, is dat meestal in de koelere wintermaanden. De infrastructuur is er veelal niet op berekend, waardoor het water niet weg kan.

Ook in Oman heeft het noodweer geleid tot zware overstromingen: