Kosten renovatie Binnenhof lopen op naar ‘gigantisch bedrag’: 2 miljard euro

De renovatie van het Binnenhofcomplex gaat zeker 2 miljard euro kosten. Het complex van verschillende monumentale gebouwen, waaronder de Eerste en Tweede Kamer, is in veel slechtere staat dan was voorzien, zo heeft demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken vandaag aan de Tweede Kamer bekendgemaakt.

De Jonge spreekt van een "gigantisch bedrag", maar noemt de kosten "onvermijdelijk". In 2015 werd de renovatie op 475 miljoen euro geschat, recenter stond de teller op bijna 844 miljoen euro. Er is geen nieuwe inschatting gemaakt van de duur van de renovatie. Vorig jaar werd al een vertraging van twee jaar aangekondigd naar eind 2028. Daar wordt nu nog van uitgegaan.

Sinds 2021 zijn alle bewoners van het Binnenhof vertrokken en konden de gebouwen ontmanteld worden. Nu, drie jaar later, wordt steeds duidelijker hoe slecht de staat van het complex is. Er is veel meer asbest gevonden, muren en plafonds zijn grotendeels verrot, en achter systeemplafonds komen historische elementen tevoorschijn die behouden moeten blijven.

Ook zijn er lekkages: het water van de Hofvijver stroomt bijvoorbeeld op sommige plekken de Eerste Kamer binnen. Een andere tegenvaller zijn de opgelopen bouwkosten, gestegen lonen en toegenomen veiligheidseisen. Ook wil de Tweede Kamer een zo duurzaam mogelijke renovatie en dat kost geld.

'Nu pas een goede inschatting mogelijk'

Verantwoordelijk minister De Jonge zegt dat er nu pas een goede inschatting gemaakt kan worden van de werkelijke kosten. Bij de start van het project is al rekening gehouden met een kostenoverschrijding, de zogeheten 'disclaimers'. Het bedrag wordt betaald uit de schatkist van het ministerie van Financiën. De Jonge: "Met de renovatie kunnen we dit schitterende monument, het oudste regeringscentrum ter wereld, voor de toekomst behouden."

Het Binnenhof is het grootste monumentale complex van gebouwen, groter bijvoorbeeld dan het Rijksmuseum in Amsterdam. Het heeft een oppervlakte van bijna 90.000 m2 en bevat 4000 kamers. Het probleem, benadrukt het Rijksvastgoedbedrijf, is dat er geen sprake is van één gebouw, maar een verzameling van historische gebouwen, waarvan de oudste dateren uit de 14de eeuw.