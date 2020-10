Favorieten houden kruit droog in Vuelta • Sterke en slimme Woods wint de rit

Guillaume Martin is als tweede boven op de klim. Hij neemt daardoor de virtuele bergtrui over van Sepp Kuss en straks krijgt hij het echte tricot ook uitgereikt in Villanueva de Valdegovia. De Fransman neemt de leiding in het bergklassement over van Tim Wellens.

De klassementsrenners zijn ook boven. Nu volgt een afdaling en een stuk 'Spaans vlak' naar de finish.