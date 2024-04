Olympisch vuur aangestoken in Olympia, lange tocht naar Parijs begint

De olympische vlam voor de Spelen van komende zomer in Parijs is aangestoken. Dat gebeurde traditioneel in het oude Olympia in Griekenland, waar ooit - 776 voor Christus - de eerste Olympische Spelen waren.

Bij de vorige editie kon er door de coronapandemie geen publiek bij de ceremonie aanwezig zijn, maar dit jaar mochten er weer honderden toeschouwers komen kijken. De fakkel werd ontstoken bij de overblijfselen van een oude tempel.

Stefanos Douskos is de eerste fakkeldrager. De Griekse roeier won olympisch goud bij de vorige Spelen in Tokio. De Franse oud-zwemster Laure Manaudou (olympisch kampioene in 2004 in Athene) mag de vlam als tweede dragen.

De vlam zal van de Acropolis via lange doorgeeftocht uiteindelijk terechtkomen in Parijs, waar op 26 april op de rivier de Seine de openingsceremonie van de Spelen gehouden wordt.

Tour door Frankrijk

Het olympische vuur wordt nu eerst naar Athene gebracht en gaat daar aan boord van een schip om naar Frankrijk te worden vervoerd. De vlam komt op 8 mei aan in Marseille.

Daarna gaat het vuur op tour door het hele land, inclusief toeristische trekpleisters als Carcassonne en Versailles. Ook Franse overzeese gebieden, zoals Guadeloupe en Martinique, worden niet overgeslagen. De Olympische Spelen beginnen over 101 dagen, op 26 juli.