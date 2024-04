Verenigde Staten met basketbalsterren als James en Curry naar Spelen

De basketbalselectie van de Verenigde Staten voor de Olympische Spelen in Parijs deze zomer is nagenoeg rond. De grootste basketbalnatie ter wereld vaardigt een ervaren team vol sterren af. Elf van de twaalf plekken zijn inmiddels gevuld door bondscoach Steve Kerr.

Zo zit LeBron James, topscorer aller tijden van de Amerikaanse competitie (NBA), bij de selectie. De 39-jarige sterspeler zinspeelde al langer op deelname aan de Spelen met een sterk team. Die wens gaat nu in vervulling.

Ook de in Kameroen geboren Joel Embiid, vorig jaar verkozen tot Most Valuable Player (MVP) in de NBA, zit bij de selectie, net als Stephen Curry, die viermaal werd uitgeroepen tot MVP.