PSV krijgt positief advies om stadion met 10.000 plaatsen uit te breiden

Al langer leeft in Eindhoven de wens om het stadion uit te breiden. De huidige koploper van de eredivisie heeft naar eigen zeggen een wachtlijst van zo'n tienduizend mensen voor een seizoenkaart.

Niet te vroeg juichen

Het is niet zo dat de bouwkranen al op korte termijn rond het Philips Stadion verschijnen, na het positief uitgevallen onderzoek. "We weten nu wat er kan. Het is aan ons om te bepalen wat we waar willen maken", aldus Brands. Hij laat weten dat aan de onderzoeksresultaten niet direct te grote conclusies verbonden moeten worden.

Er moet namelijk nog een kostencalculatie worden gemaakt, terwijl PSV ook een extern adviesbureau in de hand gaat nemen om de 'technische haalbaarheid' van de stadionuitbreiding te toetsen.

Toch is Brands optimistisch. "Er zijn grenzen. Maar die willen we graag verleggen, bijvoorbeeld door te overperformen."