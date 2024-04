Consumentenbond naar rechter om inzage in kassabonfouten Albert Heijn

De Consumentenbond daagt Albert Heijn voor de rechter om inzage te krijgen in cijfers van het supermarktbedrijf over fouten op kassabonnen. De bond wil compensatie afdwingen voor de "jarenlange fouten".

De Consumentenbond heeft de afgelopen jaren bij supermarktketens onderzoek gedaan naar verschillen tussen de prijzen in het schap en bij de kassa. Daaruit bleek dat de kassabonnen bij Albert Heijn, Jumbo en Plus vaak niet klopten. In 2023 stelde de bond de supermarkten aansprakelijk en vroeg om een compensatievoorstel.

Sindsdien is er meerdere keren met Albert Heijn gesproken, zegt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond. "De supermarktketen zegt dat het zelf onderzoek liet doen naar kassabonfouten en dat het probleem heel klein was, maar we krijgen geen inzage. We vragen de rechter nu om Albert Heijn te manen de informatie met ons te delen. Zo kunnen we de aangerichte schade beter vaststellen en vervolgens een vergoeding afdwingen voor consumenten."

Miljoenen euro's

De bond wijst erop dat de schade door foute kassabonnen per consument per boodschappenronde relatief klein is, maar dat het alles bij elkaar "om miljoenen euro's gaat". De Consumentenbond wil dat Albert Heijn, Jumbo en Plus de schade gaan vergoeden.

Dat het de afgelopen jaren fout ging, kwam doordat er bijvoorbeeld aanbiedingsborden in de winkels stonden die niet op tijd werden weggehaald. "De prijs in de winkel is in principe leidend", zei Babs van der Staak, woordvoerder van de Consumentenbond, in het NOS radio 1 Journaal. "Als je als consument die prijs ziet bij het artikel, mag je ervan uitgaan dat dat ook de prijs is die je aan de kassa betaalt."

Vorig jaar signaleerde de bond dat de situatie bij Jumbo en Plus verbeterd was. "Daar kwamen we nagenoeg geen fouten meer tegen. Maar bij Albert Heijn zagen we nog steeds fouten." Vandaar dat de bond de interne onderzoeken van AH wil inzien. " Zodat wij kunnen kijken wat ze hebben gedaan, en nog belangrijker, wat de omvang van de schade is."

Metingen

In een reactie zegt Albert Heijn de dagvaarding te bestuderen. "We blijven inzetten op constructief overleg met de Consumentenbond. We hebben al diverse maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat klanten altijd de juiste prijs krijgen, zoals via elektronische schap-labels."

Vanwege de fouten op kassabonnen in het verleden wacht de Consumentenbond ook nog steeds op een compensatievoorstel van Jumbo en Plus. Woordvoerder Van der Staak: "We hopen dat ze er alsnog mee komen. Als dat niet gebeurt, zullen we ook daarvoor naar de rechter stappen."