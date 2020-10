'Franse justitie opent dopingonderzoek naar oud-olympisch kampioen Makhloufi'

Oud-olympisch kampioen Taoufik Makhloufi wordt door de Franse justitie van dopingpraktijken verdacht. Dat meldt het Franse tv-programma Stade 2. De atleet won op de Spelen van 2012 in Londen een gouden medaille op de 1.500 meter.

Afgelopen september werd er tijdens een huiszoeking in het nationale sportinstituut in Parijs een tas gevonden met daarin injectiespuiten en dopingmiddelen. Ook zouden er er documenten zijn gevonden met de naam van Makhloufi erop. De 32-jarige atleet traint regelmatig in het Franse sportcentrum.

Volgens Stade 2 wordt nu onderzocht of de inhoud van de tas toebehoort aan de Algerijnse atleet.

Makhloufi won vier jaar na zijn gouden medaille van Londen ook nog olympisch zilver op de 800 meter en brons op de 1500 meter in Rio.