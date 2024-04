Onderhandelingen formatie weer verder, 'asieldiscussie op scherp'

De formatiegesprekken tussen PVV, VVD, NSC en BBB zijn weer begonnen. "Ze staan op scherp", zei PVV-leider Geert Wilders bij het binnenlopen. Het belangrijkste agendapunt is het asielvraagstuk. "We gaan weer onderhandelen vandaag en dat worden stevige onderhandelingen." Hij wilde verder geen vragen van journalisten beantwoorden.

Gisteren vertrok Wilders voortijdig bij de formatiegesprekken. Op vragen van de NOS zei hij dat hij boos was weggelopen omdat het "voor geen meter liep bij asiel." Op X voegde hij eraan toe klaar te zijn met alleen maar concessies doen. "Ze moeten nu leveren."

Heel hard gespeeld

BBB-leider Caroline van der Plas erkent vandaag dat de partijen "het heel hard hebben gespeeld" gisteren. Zij snapt de houding van Wilders en denkt niet dat hij is weggelopen om ook echt weg te blijven.

"Hij wil gewoon even de zaken op een rij zetten denk ik", zegt Van der Plas. "Ik snap wel dat hij het hard speelt want asiel is een heel belangrijk onderwerp voor de PVV."

Herijking vluchtelingenverdrag

Volgens Van der Plas leven er aan de onderhandelingstafel verschillende ideeën over wat er wel en niet kan om de instroom van asielzoekers te beperken. "Ik denk dat er wel heel veel mogelijk is. Wij hebben in ons verkiezingsprogramma staan dat we een herijking van het vluchtelingenverdrag willen. Wetten en verdragen zijn niet in beton gegoten."

NSC-leider Omtzigt en VVD-leider Yesilgöz zeiden niets toen zij langs de microfoons en de camera's naar binnen liepen.