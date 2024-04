Andere locatie Bevrijdingsfestival Alkmaar vanwege broedende lepelaars

Bevrijdingsdag in Alkmaar moet dit jaar op een andere plek worden gevierd. Dat komt door de broedende lepelaars die eerder dit jaar zijn neergestreken in het stadspark.

De zestien lepelaars verblijven sinds een maand in het park de Alkmaarderhout en trekken daar veel aandacht. Het Bevrijdingsfestival zou in eerste instantie in het stadspark worden gehouden, maar vanwege de vogels en het broedseizoen is dit jaar gekozen voor een andere locatie.

"De lepelaars houden best van gezelligheid hebben we gezien, maar een festival gaan we ze niet aandoen", zegt Rowy Onrust namens de organisatie tegen NH.

Het evenement wordt daarom verplaatst naar de Gasfabriek, op zo'n twee kilometer van het park. "Dat wordt even wennen voor mensen die gewend waren om op 5 mei even naar het Hout te lopen, maar we zijn erg blij met de nieuwe locatie."

Onrust vervolgt: "De Gasfabriek had al twee optredens gepland op 5 mei, maar die gaan we nu combineren met ons evenement. Er komt nu een podium met vijf optredens waar we de vrijheid kunnen vieren, zonder de lepelaars te storen."