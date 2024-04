Verwoestende brand in voormalig beursgebouw Kopenhagen

De brandweer van Kopenhagen heeft grote moeite om de brand in het voormalige beursgebouw in het centrum van de stad onder controle te krijgen. Het vuur is overgeslagen naar de beurshal, waar onder andere concerten worden gegeven. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen, meldt persbureau Reuters.

De melding van de brand in de Deense hoofdstad kwam iets na 07.30 uur. In eerste instantie ging het alleen om een brand in het midden van het vier eeuwen oude gebouw, waar tegenwoordig de Kamer van Koophandel zit. Nu blijken ook andere delen van het gebouw in brand te staan. Ook is een deel van het dak ingestort.

"Het ziet ernaar uit dat de brand zich heeft verspreid naar de grotere beurshal", zei een woordvoerder van de hulpdiensten tegen de Deense nieuwswebsite Politiken. De beurshal wordt naast concerten ook gebruikt voor conferenties.

Omliggende gebouwen zijn ontruimd. Omwonenden in het centrum krijgen de raad om ramen en deuren dicht te houden. Een verslaggever van nieuwszender Tv2 zegt dat de brand steeds oplaait en dat er veel rook vrijkomt.

Grote schade

De brandweer verwacht zeker de hele dag bezig te zijn om de brand te bedwingen, melden Deense media. Het gebouw bestaat voor een groot deel uit hout en daarom is het moeilijk de brand onder controle te krijgen. De oorzaak is nog niet bekend.

In het pand zijn onder andere kostbare schilderijen aanwezig. Er wordt geprobeerd zo veel mogelijk te redden, een aantal schilderijen is uit het gebouw gehaald, staat in een liveblog van Politiken.

Ook de historische toren met vier draken erop, vatte vlam en viel om: