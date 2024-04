Verwoestende brand in historisch beursgebouw Kopenhagen

Een voormalig beursgebouw van 400 jaar oud in het centrum van Kopenhagen staat in brand. Voor zover bekend zijn er geen gewonden, meldt Persbureau Reuters. Schilderijen zijn uit het gebouw gehaald, staat in een liveblog van de Deense nieuwswebsite Politiken.

Op het gebouw stond een toren die is ingestort. De schade is groot. Het gebied rondom het gebouw is afgezet met politielinten.

Omwonenden in het centrum wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden.

Het gebouw fungeerde niet meer als beurs, tegenwoordig zit er de Kamer van Koophandel.

'Verschrikkelijk'

De Deense minister van Cultuur noemt op X de brand verschrikkelijk. "400 jaar aan Deens cultureel erfgoed gaat in vlammen op", schrijft hij.

Een bewoner van het centrum van Kopenhagen zegt: "Het was zo mooi met al zijn details en nu zijn er alleen nog maar stenen over."

Er zijn onder meer beelden van de toren die in brand staat: