Griekse journalisten leggen werk neer aan vooravond landelijke staking

In Griekenland hebben journalisten voor 24 uur het werk neergelegd, uit protest tegen de hoge kosten van levensonderhoud. Op televisie en op de radio zijn er geen nieuwsberichten, websites worden niet meer geactualiseerd en Grieken krijgen ook geen krant. De staking is aan de vooravond van een grotere landelijke staking van vakbonden.

De journalistenvakbond ESIEA zegt dat sprake is van een reeks aan "explosieve prijsstijgingen die een verwoestend effect hebben op families, van wie het inkomen wordt uitgehold". Volgens de krant To Vima moeten Grieken voor boodschappen die twee jaar geleden tezamen 37 euro waren nu 50 euro betalen.

De journalisten willen dat werkgevers collectieve cao-afspraken maken en de lonen verhogen. Ook maken ze zich zorgen over de pluriformiteit van de media en over toenemende druk op journalisten.

Morgen begint in andere sectoren een 24-uursstaking. Daardoor zal naar verwachting een groot deel van het openbaar vervoer stil komen te liggen. Ook veerboten worden daardoor getroffen.

Treinongeluk

Dit jaar is eerder massaal gestaakt in Griekenland. Vorige maand gingen tienduizenden mensen de straat op om te protesteren naar aanleiding van een zwaar treinongeluk dat een jaar eerder het leven kostte aan 57 mensen. De stakers beklaagden zich toen over de slechte staat van het spoor en het gebrek aan investeringen, waardoor ook veiligheidsproblemen zijn ontstaan. Ook werd geprotesteerd tegen de lage lonen.

Eerder deze maand gingen veel gepensioneerden de straat op. Ze eisten een verhoging van hun pensioen.