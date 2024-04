Druk neemt toe op verpakkingsindustrie om meer plastic in te zamelen

Fabrikanten van dranken moeten volgend jaar het statiegeld op plastic flessen mogelijk verdubbelen. Dat komt naar voren uit een vertrouwelijke brief die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft gestuurd aan de organisatie die de inzameling en recycling regelt. Het FD zegt de inhoud van de brief te kennen.

De verpakkingsindustrie is in december door de ILT opgedragen om snel met concrete plannen te komen om eindelijk voldoende plastic flessen met statiegeld in te zamelen. Het Afvalfonds Verpakkingen heeft nu van de ILT zelf een aantal opties gekregen, waaronder de verhoging van statiegeld naar 50 cent vanaf 1 juli volgend jaar.

Voor grote flessen betekent dit een verdubbeling van het statiegeld, voor kleine flessen meer dan een verdrievoudiging. Het statiegeld op blikjes blijft gelijk.

Het Afvalfonds heeft tot vrijdag de tijd om met alternatieven te komen, zo zegt de ILT tegen de NOS. Een inhoudelijk reactie op de uitgelekte brief wilde een woordvoerder niet geven. "De ILT zal de zienswijze van het Afvalfonds eerst bestuderen."

Nieuwe logo's

Drankenproducenten en supermarkten hebben het inzamelen en recyclen ondergebracht bij de stichting Verpact. Die stichting moet van de ILT de statiegeldlogo's en etiketten van drankjes veranderen, op tijd extra statiegeldautomaten plaatsen en stimuleren dat er ook statiegeld op sap- en zuivelflessen komt.

Als deze maatregelen niet goed worden doorgevoerd, volgen er dwangsommen die kunnen oplopen tot ruim 250 miljoen euro.

Het bedrijfsleven is wettelijk verplicht 90 procent van alle verkochte flessen in te zamelen. Maar dat percentage komt al jaren niet boven de 70. Een veel gehoorde klacht is dat er te weinig inzamelpunten zijn.