CDA zet nieuwkomer Inge van Dijk op 3, Lucille Werner 10e op kandidatenlijst

Het CDA zet nieuwkomer Inge van Dijk op nummer 3 van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zij komt na lijsttrekker Hugo de Jonge en 'running mate' Pieter Omtzigt. Op nummer 10 staat oud-Lingo-presentator Lucille Werner.

Van Dijk (45) is actief in de Brabantse politiek als wethouder in Gemert-Bakel en voorzitter van de Brabantse partij-afdeling. Het afgelopen jaar speelde ze een belangrijke rol bij de samenwerking met onder meer Forum voor Democratie in Provinciale Staten, die binnen het CDA tot veel discussie leidde.

De christendemocraten maken hun concept-kandidatenlijst vanmiddag officieel bekend, maar de eerste elf namen zijn uitgelekt. Daar staan veel mensen bij die nu ook voor de partij in de Tweede Kamer zitten.

Bronnen bevestigen dat het Tweede Kamerlid Anne Kuik op nummer 4 staat, gevolgd door staatssecretaris Raymond Knops op 5 en fractieleider Pieter Heerma op 6.

Staatssecretaris Mona Keijzer, die bij de vorige verkiezingen op plek 2 stond en die ook kandidaat was voor het lijsttrekkerschap, staat nu als zevende op de kandidatenlijst, gevolgd door de Kamerleden Agnes Mulder en Harry van der Molen.

Grapperhaus 'lijstduwer'

Op nummer 10 staat de tweede nieuwkomer, oud-tv-presentatrice Lucille Werner. Zij was van 2005 tot 2014 het gezicht van het televisieprogramma Lingo.

Werner is door zuurstofgebrek bij haar geboorte slecht ter been. Zij is de bedenker van de Mis(s)-verkiezing, waarbij een miss met een handicap wordt gekozen. Die prijs werd een aantal keer uitgereikt door CDA-premier Balkenende.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, die eerder aangaf dat hij wel Tweede Kamerlid wilde worden, wordt 'lijstduwer', zeggen bronnen. Ook minister Bijleveld zou op een lage plaats terechtkomen. Grapperhaus raakte in opspraak doordat hij tijdens zijn huwelijk de coronaregels overtrad.

De prominente Kamerleden Madeleine van Toorenburg en Michel Rog hebben zelf al aangegeven dat zij na de verkiezingen niet in de Tweede Kamer willen blijven.