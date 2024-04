Wekdienst 16/4: Eerste Kamer bespreekt gaswet Groningen • Spoedbijeenkomst EU over aanval Iran

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Eerste Kamer bespreekt de wet waarmee definitief een einde moet worden gemaakt aan de gaswinning in Groningen. Bijna twee weken geleden ontstond er nog onrust, toen een aantal partijen liet weten behandeling van de wet te willen uitstellen vanwege extra vragen over de leveringszekerheid.

In Olympia in Griekenland wordt de olympische vlam ontstoken, in de aanloop naar de Olympische Spelen komende zomer in Parijs. De vlam reist eerst in een estafette van elf dagen over het Griekse vasteland en de eilanden, om daarna te beginnen aan een rondreis door Frankrijk en de Franse overzeese gebieden.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie komen in Brussel samen voor een spoedbijeenkomst om de aanval van Iran op Israël te bespreken. Het doel van de bijeenkomst is verdere escalatie in de regio voorkomen.

De rechter doet uitspraak in de zaak die draait om een ongeluk waarbij een gezin van drie om het leven kwam op tweede kerstdag in 2022. Het Openbaar Ministerie heeft twaalf jaar cel geëist tegen de 30-jarige Suraj A.; hij wordt verdacht van drievoudige doodslag en rijden onder invloed.

Dit gebeurde er vannacht:

Door een storing in het luchtverkeersleidingssysteem in Nederland konden vliegtuigen ongeveer 2,5 uur lang vrijwel niet landen of opstijgen vanaf Nederlandse vliegvelden. Rond 23.00 uur deed zich een storing voor in het systeem. Alle Nederlandse vliegvelden hadden ermee te maken. Wat de oorzaak van de storing was, is nog niet bekend.

Ander nieuws uit de nacht:

Politie noemt mesaanval van jongen van 15 in kerk Sydney terreurdaad: "Wij geloven dat er elementen zijn die bestempeld kunnen worden als religieus gemotiveerd extremisme", stelde de politiecommissaris van de staat New South Wales op een persconferentie.

Rode Kruis: aantal Nederlanders in voedselnood niet afgenomen: 9 procent van de ondervraagden van het onderzoek dat de organisatie liet uitvoeren door Ipsos I&O zegt weleens te weinig eten te hebben. Dat is net zo veel als bij het vorige onderzoek uit 2021. Een groter aandeel van de bevolking, 14 procent, zegt te maken te hebben met voedselnood. Dan gaat het niet om alleen om te weinig eten, maar ook om bijvoorbeeld ongezond of eenzijdig voedsel.

Defensie VS geeft Lockheed Martin miljardencontract voor ontwikkelen raketafweer: Volgens de persbureaus gaat het om een contract van 17 miljard dollar, omgerekend zo'n 16 miljard euro. De vliegtuig- en wapenbouwer nam het in de strijd voor het contract op tegen concurrent Northrop Grumman.

En dan nog even dit:

Ruim 65 miljoen jaar geleden kwam er een abrupt einde aan de tijd van de dinosauriërs, toen een grote meteoriet insloeg op aarde. Een satelliet van het Europees Ruimteagentschap (ESA) moet voorkomen dat zoiets nog eens gebeurt: ESA is samen met NASA begonnen aan een gezamenlijk project om asteroïden van richting te doen veranderen: