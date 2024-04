Nieuw ontdekte miersoort vernoemd naar Harry Potter-schurk Voldemort

Er zijn zo'n 14.000 miersoorten in de wereld, maar de ontdekking van de soort in Australië is tamelijk bijzonder omdat deze behoort tot de zogeheten leptanilla-groep. Van deze subgroep zijn er maar zo'n zestig miersoorten wereldwijd. Deze mieren zijn meestal heel klein, bleek, zijn blind en leven ondergronds. De mieren werden gevonden toen wetenschappers een gat van 25 meter diep groeven.

Er werden al eerder insectensoorten vernoemd naar personages uit de Harry Potter-reeks. Zo is er een krabsoort die is vernoemd naar Severus Snape (Harryplax severus), een leraar op tovenaarsschool Hogwarts. Ook draagt een wespsoort de naam van Lucius Malfoy (Lusius malfoyi), de vader van een medeleerling van Harry Potter. En er is een spin die genoemd is naar Gryffindor (Eriovixia gryffindori), een van de afdelingen van de tovenaarsschool.