Defensie VS geeft Lockheed Martin miljardencontract voor ontwikkelen raketafweer

Lockheed Martin is door het Amerikaanse ministerie van Defensie gekozen als partner om een nieuw raketsysteem te maken dat de Verenigde Staten kan beschermen tegen intercontinentale aanvallen met ballistische raketten. Dat melden onder meer persbureaus Reuters en Bloomberg.

Volgens de persbureaus gaat het om een contract van 17 miljard dollar, omgerekend zo'n 16 miljard euro. De vliegtuig- en wapenbouwer nam het in de strijd voor het contract op tegen concurrent Northrop Grumman.

Alaska

Op dit moment staan er afweersystemen in Californië en Alaska die wapens kunnen afvuren om ballistische raketten uit onder meer Noord-Korea tegen te houden. Het systeem is er echter nog niet op ingericht om ook grootschalige raketaanvallen uit bijvoorbeeld China en Rusland tegen te kunnen houden.

Met hulp van Lockheed moet dat in 2028 wel het geval zijn en moet de zogenoemde Next Generation Interceptor (NGI) af zijn.

Opsteker

Het contract is een opsteker voor het bedrijf nadat het Amerikaanse ministerie van Defensie aan Lockheed had laten weten minder F-35-straaljagers te gaan bestellen. Ook kreeg het bedrijf in februari te horen dat Defensie afziet van de bouw van een nieuwe verkenningshelikopter waar Lockheed al een ontwerp voor had ingestuurd.

Amerikaanse bedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling van wapens, voertuigen en onderdelen voor Defensie, hebben de afgelopen twee jaar geprofiteerd van de toegenomen spanningen in de wereld, zoals de oorlog in Oekraïne.

De verkoop van Amerikaans militair materieel aan buitenlandse regeringen steeg in 2023 met 16 procent tot een record van 238 miljard dollar (223,99 miljard euro).