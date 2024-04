Ruim twee uur nauwelijks vliegverkeer in Nederland door storing

Door een storing in het luchtverkeersleidingssysteem in Nederland konden vliegtuigen ongeveer 2,5 uur lang vrijwel niet landen of opstijgen vanaf Nederlandse vliegvelden. Rond 23.00 uur deed zich een storing voor in het systeem. Alle Nederlandse vliegvelden hadden ermee te maken.

Volgens Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), de organisatie die het vliegverkeer in goede banen leidt, konden er na 23.00 uur nog enkele vluchten landen die al in de buurt van een Nederlands vliegveld waren, doordat er een back-up systeem draaide. Rond 1.30 uur was de storing voorbij.

Uitwijken naar België

Tijdens de storing moesten de meeste landende vliegtuigen uitwijken naar vliegvelden buiten Nederland. Een vlucht van TUI vanuit Tenerife week bijvoorbeeld uit naar Brussel en een vlucht van Transavia uit Malaga landde uiteindelijk op de luchthaven Oostende-Brugge.

Ook toestellen die niet in Nederland landden, maar wel laag over ons land heen zouden moeten vliegen werden door de storing getroffen, maar het is op dit moment nog onduidelijk hoe groot die impact was. Toestellen die op grote hoogte over ons land vlogen, hadden geen last van de storing. Zij werden tijdens hun vlucht begeleid door het systeem van Eurocontrol, de Europese luchtverkeersleiding.

Impact valt nog mee

Door het tijdstip van de storing viel de impact van de storing mee. Na 23.00 uur stonden er nog maar weinig vluchten gepland vanaf Schiphol, wel waren er vertraagde vluchten die nog moesten vertrekken en dat niet meer konden.

Ook vier vluchten die volgens planning na 23.00 uur zouden vertrekken werden geannuleerd. Daarnaast stonden in meerdere landen vliegtuigen die naar Schiphol zouden vliegen, maar waarvan het door de storing onzeker was of die zouden kunnen vertrekken. Zo wachtten onder anderen passagiers in een vliegtuig in Kopenhagen urenlang op duidelijkheid over hun vertrek, meldt een journalist die aan boord zat.

Oorzaak nog niet bekend

De oorzaak van de storing is op dit moment niet bekend.

Gisteren werden al tientallen vluchten op Schiphol geannuleerd. Dat had te maken met het onstuimige weer van gistermiddag. Hierdoor en door werkzaamheden waren er minder banen open om op te starten en te landen.