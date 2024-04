Perfecte hattrick Palmer voor Chelsea drukt Everton verder in de problemen

Na tien minuten was de eerste kans voor Everton, maar Beto schoot de bal van dichtbij over het doel. Nog geen drie minuten later was raak aan de andere kant: Palmer scoorde voor Chelsea.

Nadat hij de bal door de benen van oud-PSV'er Jarrad Branthwaite had gespeeld ging hij een een-tweetje aan met Nicolas Jackson en schoot de bal vervolgens zuiver binnen.

Perfecte hattrick

Dat de 21-jarige Palmer even later ook de 2-0 mocht aantekenen, was vooral te danken aan Mychajlo Moedryk. De Oekraïner snelde naar de achterlijn en legde piekfijn terug op Jackson. Zijn inzet werd gekeerd door Jordan Pickford, maar de rebound was een prooi voor Palmer, die simpel kon binnenkoppen.

Maar het was nog niet klaar voor de jonge Engelsman. Omdat Pickford de bal na 29 minuten slordig inspeelde, kon Palmer simpel voor zijn man komen en zo van 40 meter de bal in een leeg doel schieten: 3-0.