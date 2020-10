De uitzending van 27 oktober

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid houden rond 19.00 uur een kort persmoment over de coronamaatregelen. De verwachting is dat ze geen nieuwe regels zullen aankondigen, omdat het te vroeg is om te zeggen of de bestaande maatregelen effectief zijn. We volgen de persconferentie met politiek duider Arjan Noorlander . En we gaan langs bij datadeskundige Marino van Zelst , met de vraag wat het effect is geweest van de gedeeltelijke lockdown. Te gast is Andrea Evers , hoogleraar Gezondheidspsychologie.

We spreken Mehmet Celik , de hoofdredacteur van Daily Sabah, een regeringsgezinde krant die de afgelopen dagen uitgesproken voorpagina's had.

De Turkse president Erdogan heeft aangifte gedaan tegen PVV-leider Geert Wilders. Die zou met een publicatie van een spotprent het Turkse staatshoofd beledigd hebben. Op de tekening is het hoofd van Erdogan te zien, getooid met een bom met een brandende lont. Een verwijzing naar de beruchte Mohammed-cartoon van de Deense tekenaar Kurt Westergaard. De advocaat van Erdogan heeft de aangifte ingediend bij de officier van justitie in Ankara.

Eerst de hamer, dan de dans

Coronavirus-analist Tomás Pueyo schreef dit jaar een artikel dat viraal ging. Miljoenen mensen lazen zijn 'The Hammer and the Dance' en het stuk werd in veertig talen vertaald. Pueyo drong in zijn artikel aan op strikte maatregelen (de hamer), zoals lockdowns voor een paar weken, om tijd te winnen om met een plan te komen totdat er een vaccin is. Eenmaal uit lockdown kunnen landen een nieuwe fase in (de dans), waarin het leven wordt hervat, maar met maatregelen zoals een verbod op grote bijeenkomsten en de focus op het opsporen en isoleren van coronagevallen.

Ook het kabinet nam de terminologie van Pueyo over. Maar hebben ze het wel over dezelfde aanpak? We spreken Tomás Pueyo via Skype.