Verdachte van mesaanval in kerk Sydney is jongen van 15

De verdachte van een mesaanval in een kerk in een buitenwijk van Sydney is een jongen van 15, heeft de Australische politie bekendgemaakt. Hij werd door kerkgangers vastgehouden tot de politie er was.

Bij de mesaanval raakten de voorganger, een priester en twee anderen gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar niemand is in levensgevaar. Over een motief is nog niets bekendgemaakt.

Na de aanval verzamelden honderden mensen zich buiten de kerk. Ze eisten volgens ooggetuigen dat de dader naar buiten zou worden gebracht. Het leidde tot confrontaties met de politie, die werd bekogeld met stenen en flessen. Twee agenten raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De verdachte is volgens de politie naar een "veilige locatie" overgebracht.

De mesaanval was maandagavond (lokale tijd) in Wakeley, een buitenwijk op zo'n 30 kilometer van het centrum van Sydney. Op een livestream van de dienst is te zien dat de bisschop van de Assyrische Kerk bij het altaar wordt aangevallen door iemand in donkere kleding. Op de achtergrond is gegil en geschreeuw te horen. De verdachte wordt vervolgens door kerkgangers overmeesterd.

Arabische tekst

Een ooggetuige filmt hoe de man tegen de grond wordt gedrukt. In de video, die is geverifieerd door persbureau Reuters, zegt iemand in het Arabisch: "Als ze mijn profeet niet hadden beledigd, zou ik hier niet zijn gekomen. Als hij zich niet met mijn religie had bemoeid, zou ik hier niet zijn gekomen."

De bewuste bisschop is een bekend figuur binnen de Assyrische Kerk. Delen van zijn preken zijn honderdduizenden keren bekeken op TikTok en YouTube.

Steekpartij in winkelcentrum

Het incident kwam een paar dagen na de steekpartij in een winkelcentrum in Sydney, waarbij zes doden vielen. Er zijn geen aanwijzingen dat de gebeurtenissen met elkaar te maken hebben.