Noslin met goal en assist belangrijk voor Hellas Verona tegen Atalanta

Atalanta Bergamo heeft maandagavond een degelijke 2-0-voorsprong uit handen gegeven tegen laagvlieger Hellas Verona. Het Serie A-duel eindigde mede dankzij een treffer van Tijjani Noslin in een gelijkspel: 2-2.

Atalanta leek zich in de eerste helft tegen Verona overduidelijk nog in hogere sferen te begeven. De club stuntte donderdag met een 3-0 zege uit bij Liverpool in de kwartfinales van de Europa League. Toch had de ploeg van Gian Piero Gasperini ook zeker wat recht te zetten na de onnodige verliespartij tegen Cagliari (2-1), van twee weekenden geleden.

Verona zag in Bergamo de eerste 35 minuten een blauwzwarte wervelstorm op zich af komen. Al vroeg kwam de thuisploeg, dat het zonder de geschorste Marten de Roon moest stellen, op voorsprong. Teun Koopmeiners speelde Gianluca Scamacca aan. De bal stuitte even op, maar de spits aarzelde niet en haalde met een volley verwoestend uit.

Een paar minuten later lag ook de 2-0 al in het net. Scamacca speelde Éderson vrij, die bleef vervolgens rustig, één-op-één met de keeper van Verona. De Italiaanse Scamacca die ook voor PSV en PEC Zwolle speelde, gaf zo een goed vervolg aan het duel tegen Liverpool, waarin hij twee keer scoorde.