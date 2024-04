Oeroude reuzenkangoeroe van ruim 2 meter ontdekt in Australië

Australische wetenschappers hebben drie nieuwe soorten grote kangoeroes beschreven, die zo'n 5 miljoen tot 40.000 jaar geleden leefden. Een van die soorten, de Protemnodon viator, kon wel twee keer zo groot worden als de grootste mannelijke rode reuzenkangoeroes van nu, die 1,40 meter kunnen worden.

Dat blijkt uit onderzoek van paleontologen van Flinders University in de Australische stad Adelaide. Zij bekeken de fossielen van kangoeroes die in 2013, 2018 en 2019 werden gevonden in Zuid-Australië. De dieren bleken van elkaar te verschillen in grootte, vorm en springwijze.

De Protemnodon viator ('viator' is Latijn voor 'reiziger') was een kangoeroe van maximaal 170 kilo met lange ledematen, die vrij goed kon springen. De soort leefde in het droge binnenland van Australië, net als de huidige rode reuzenkangoeroes.

Niet-springende kangoeroe

De wetenschappers ontdekten nog twee nieuwe soorten: de Protemnodon mamkurra en Protemnodon dawsonae. De eerste was een langzame kangoeroe met dikke botten. "Het zou kunnen dat hij maar zelden sprong, misschien alleen wanneer hij geschrokken was", zegt hoofdonderzoeker Kerr.

Van de dawsonae vonden de onderzoekers minder fossielen, waardoor er minder bekend is over deze soort. Wel was het volgens Kerr waarschijnlijk een middelsnelle springer, die leek op een moeraswallaby.

Opmerkelijke dieren

Hoewel de Protemnodons erg verschillend waren qua uiterlijk en leefwijze, waren ze 40.000 jaar geleden allemaal uitgestorven in Australië. Alleen in Tasmanië en Nieuw-Guinea leefden deze kangoeroes mogelijk nog wat langer.

De onderzoekers hopen dat er nog verder onderzoek wordt gedaan naar de leefwijze van de Protemnodons. "Levende kangoeroes zijn nu al zulke opmerkelijke dieren", zegt Kerr. "Het is geweldig om te bedenken waar deze eigenaardige gigantische kangoeroes allemaal toe in staat waren."