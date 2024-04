Trump in rechtszaal voor 'potentieel gênante' zaak over zwijggeld Stormy Daniels

In New York is de eerste strafzaak tegen voormalig president Donald Trump begonnen. "Dit is een schande", zei Trump voordat hij de rechtszaal betrad. Hij noemde de zaak, niet voor het eerst, een politieke vervolging.

De 77-jarige Trump staat in deze strafzaak - in totaal lopen er vier tegen hem - terecht voor het betalen van zwijggeld aan ex-pornoactrice Stormy Daniels. Volgens de aanklacht probeerde hij zo een seksschandaal te voorkomen in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016, die door Trump werden gewonnen.

De rechtszaak begint met de selectie van de twaalf juryleden die zich moeten buigen over de vraag of Trump inderdaad 130.000 dollar heeft betaald aan Daniels. Toen Daniels voor de verkiezingen details over de affaire naar buiten wilde brengen, zou Trump haar via zijn advocaat en vertrouweling Michael Cohen zwijggeld hebben betaald. Die betalingen zouden in de boekhouding zijn weggeschreven als juridische kosten, wat zou neerkomen op valsheid in geschrifte. Ook was mogelijk sprake van het aanwenden van campagnegeld voor de betalingen.

Als aangetoond kan worden dat Trump valsheid in geschrifte heeft gepleegd om de uitkomst van de verkiezingen te beïnvloeden, is dat een strafbaar feit. Hij kan in dat geval maximaal vier jaar gevangenisstraf krijgen.