ESA presenteert satelliet die aarde moet beschermen tegen meteorietinslagen

"Toen NASA erin slaagde om Dimorphos te raken, is hun ruimtevaartuig natuurlijk vernietigd. Vanaf aarde hebben we wel kunnen vaststellen dat er sprake is van een koerswijziging. Maar om nauwkeurige data hierover te verzamelen, moet je er echt naartoe", legt Martino uit.

Daarnaast gaat Hera het oppervlak, de massa en de samenstelling van de asteroïde onderzoeken. Ook wordt de krater die door de impact is veroorzaakt nauwkeurig bestudeerd. Dit helpt wetenschappers te begrijpen hoe effectief de botsing is geweest en wat er in de toekomst moet gebeuren om andere asteroïden van richting te veranderen.

Tijdens de missie worden ook nieuwe technologieën voor navigatie en communicatie getest. Hera zal voor het eerst twee CubeSats (een soort ruimtedrones) gebruiken om Dimorphos van heel dichtbij te bekijken en zo de meest riskante metingen uit te laten voeren.

Geen zorgen

Het plan is om in de toekomst een systeem te hebben waarbij het relatief makkelijk wordt om asteroïden die op koers liggen om in te slaan op aarde van richting te veranderen. Maar voorlopig hoeven we ons volgens Martino geen zorgen te maken: "We hebben al laten zien dat het mogelijk is, bovendien weten we van de meeste objecten al jaren van tevoren of ze in de buurt gaan komen waardoor er genoeg tijd is om ons voor te bereiden."

Hera ondergaat momenteel de laatste tests in Noordwijk voordat deze in oktober met de SpaceX Falcon 9 raket op zijn missie naar Dimorphos wordt gestuurd.