Gemeente Urk onderzoekt lekken vertrouwelijke informatie

De gemeente Urk doet intern onderzoek naar het lekken van gevoelige informatie uit een vertrouwelijk onderzoeksrapport. De informatie kwam in handen van de Belgische schrijver Matthias Declercq, die een half jaar in Urk woonde.

In zijn boek De Ontdekking van Urk citeert de auteur uit een rapport over ondermijnende criminaliteit dat in 2019 door het Regionale Informatie en Expertise Centrum is geschreven. Van het rapport zijn alleen de algemene conclusies openbaar gemaakt.

Prominent politiek figuur

Een passage gaat over de samenwerking tussen een criminele organisatie en een 'prominent politiek figuur'. De persoon met een politieke achtergrond zou binnen de gemeente Urk zaken voor de criminelen moeten regelen. De onthulling heeft een schok veroorzaakt onder politici in Urk, meldt Omroep Flevoland.

Ook beschrijft Declerq dat de criminele organisatie nog andere banden had met de bovenwereld. Zo wisten de criminelen precies hoeveel schulden een Urker visser bij de bank en de Belastingdienst had. De visser werd benaderd voor het uitvoeren van een drugstransport, waarvoor hij 50.000 euro kon krijgen.

Een gemeentewoordvoerder bevestigt noch ontkent tegen de regionale omroep dat de citaten van Declercq uit het vertrouwelijke rapport komen. Wel bevestigt hij dat er een rapport ligt dat alleen kan worden ingezien door de burgemeester, de gemeentesecretaris en enkele hoge ambtenaren.