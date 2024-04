Van der Burg: snel 12.000 extra opvangplekken nodig voor asielzoekers

De opvanglocaties voor asielzoekers zitten zo vol dat er met spoed 12.000 extra bedden nodig zijn. Demissionair staatssecretaris Van der Burg (Asiel) schrijft aan de Tweede Kamer dat die extra opvangplekken er uiterlijk 1 juli moeten zijn.

Alle opvanglocaties zitten voller dan eigenlijk zou mogen, schrijft de staatssecretaris. Sommige locaties sluiten omdat de contracten aflopen, en er worden te weinig nieuwe locaties geopend. Daarnaast stagneert de doorstroming van asielzoekers die te horen hebben gekregen dat ze in Nederland mogen blijven.

Om de "acute situatie" het hoofd te bieden, zal het COA de komende tijd wekelijks 400 van die statushouders tijdelijk in hotels onderbrengen om ruimte te creëren in de opvanglocaties, schrijft Van der Burg. Maar dat is niet genoeg.

Grote paviljoens

Samen met Defensie, het Rijksvastgoedbedrijf en Staatsbosbeheer biedt Van der Burg grond van het Rijk aan, waar snel "grote paviljoens met ongeveer 500 opvangplekken" gerealiseerd kunnen worden. De zogeheten Provinciale Regietafels moeten beslissen of ze van dat aanbod gebruik willen maken.

Ook doet hij een beroep op gemeenten om meer spoedopvangplekken te regelen, bijvoorbeeld in sporthallen. Vooral gemeenten in Noord-Holland blijven achter bij de opgave die ze hebben om opvang te realiseren.