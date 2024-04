Nadal is fit genoeg voor laatste gravelkunstje: 'Geschenk om hier te zijn'

"Het is een geschenk om hier te zijn". Met die woorden benadrukt Rafael Nadal hoe blij hij is dat hij weer kan tennissen. Nadal deed dat tijdens een persconferentie in Barcelona, waar hij aanwezig is voor het ATP-toernooi in die stad. Barcelona zal, zoals het nu lijkt, de start van zijn laatste gravelseizoen zijn.

De 37-jarige Nadal onderging vorig jaar een heupoperatie en speelde in januari van dit jaar weliswaar nog in Brisbane, maar daarna was het lange tijd stil. Alleen een oefenpotje tegen Carlos Alcaraz in maart stond op de rol, maar toernooien spelen kwam er niet van.

Nadal trok zich vorige week nog terug van het masterstoernooi in Monte Carlo. Zijn lichaam liet spelen niet toe, zo liet hij weten.

'Klaar genoeg'

Nu is de gravelbijter klaar om nog één keer gas te geven. "Klaar genoeg", zegt Nadal er zelf over. De voormalig nummer 1 van de wereld en 22-voudig grandslamwinnaar opent bij het ATP-toernooi in zijn thuisland tegen Flavio Cobolli. Die wedstrijd staat gepland voor dinsdag in de namiddag.

Nadal denkt dat dit zijn laatste deelname zal zijn in Barcelona, waarmee hij hint op het einde van zijn imposante loopbaan. "Ik wil ervan genieten", zegt de Spanjaard over zijn deelname aan het toernooi in eigen land.

Nadal heeft het graveltoernooi in Barcelona al twaalf keer gewonnen, de laatste keer was in 2021.